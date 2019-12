Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall infolge Sekundenschlaf...

Heidelberg (ots)

Derart übermüdet und kurz eingenickt war am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein 45-jähriger VW-Fahrer, so dass er auf zwei Pfosten in der Tiergartenstraße nahezu ungebremst auffuhr. Der Mann wurde an der Unglückstelle erstversorgt und anschließend vorsorglich in einem Krankenhaus weiterbehandelt. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Mietfahrzeug von der Tiergartenstraße ab. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren tausend Euro.

