Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Beim Linksabbiegen Vorrang nicht beachtet - Unfall auf der K 4256/B 3

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nicht mehr fahrbereit war der Skoda eines Walldorfers nach einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der K 4256. Er befuhr die Kreisstraße von Walldorf kommend in Richtung Nußloch und bog an der Auffahrt zur B 3 nach links ab. Dabei missachtete er den Vorrang einer 55-jährigen BMW-Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau zog sich dabei Verletzungen zu, lehnte aber eine weitere ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ab. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 5.000 Euro. Der Verursacher sieht einer Anzeige entgegen.

