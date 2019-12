Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kommt Duo für einen Einbruch in der Schönauer Straße in Frage ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg (ots)

Einen Einbruch in die im 1. OG gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schönauer Straße haben die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord am Dienstag zu verzeichnen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drückten die Unbekannten die Wohnungsabschlusstüre auf und gelangten so in die Innenräume. Ob Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Eine Anwohnerin nahm gegen 11 Uhr zwei Frauen wahr, von denen eine auf Ansprache äußerte, jemanden zu suchen. Ihre Begleiterin befand sich vor dem Anwesen.

Die beiden Frauen dürften ca. 20 - 25 Jahre alt gewesen sein und sprachen gebrochen Deutsch.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die in der Zeit zwischen 9.40 und 16.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. denen die beiden jungen Frauen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.: 06221/4569-0, oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

