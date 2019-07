Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Streit in Tankstelle

Kehl (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am späten Mittwochabend in einer Tankstelle in der Straßburger Straße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen geriet hier ein Angestellter mit einem aggressiven 53-Jährigen in Streit, da dieser trotz eines bestehenden Hausverbots wiederholt die Filiale betrat und den Mitarbeiter beleidigte. Im Zuge des Disputs soll der stark alkoholisierte 53 Jahre alte Mann ein Werbeschild nach dem Angestellten geworfen haben. Letzterer soll schließlich Pfefferspray gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben. Die Beamten versuchen nun, den genauen Tatablauf zu rekonstruieren und haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der 53-Jährige war bereits am Dienstagvormittag polizeilich in Erscheinung getreten. Hier sprach er auf einem Schulgelände in der Oberdorfstraße dem Alkohol zu und musste durch eine Verantwortliche des Geländes verwiesen werden. Diese wurde anschließend beschimpft. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

