Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Innenstadt

Mannheim (ots)

In die im 1. OG gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in den S-Quadraten drang in der Nacht zum Mittwoch auf aktuell noch nicht bekannte Art und Weise ein bislang unbekannter Täter ein und entwendete aus den Wohnräumen zwei Armbanduhren. Die Schadenshöhe schlägt mit mehreren hundert Euro zu Buche. Bemerkt wurde der Einbruch kurz vor 2 Uhr durch den Geschädigten, der unverzüglich die Polizei verständigte. Zeugen und/oder Bewohner des Objekts, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

