Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Lokal ein - Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Dienstagvormittag, 11.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Lokal in Walldorf ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür der Gaststätte in der Lilienthalstraße ein und drangen so in die Gasträume ein. Aus den Kühlschränken und dem Kühlhaus entnahmen sie die Fleisch- und Fischvorräte und warfen diese vor die Eingangstür. Anschließend entleerten sie zahlreiche Getränkeflaschen in vorbereitete Salate und Soßen und entleerten den Inhalt eines großen Speiseölbehälters auf die gesamte Kücheneinrichtung, sodass die Zubereitung von Speisen zunächst nicht mehr möglich war. Vor dem Verlassen des Lokals nahmen die Einbrecher eine Flasche Whiskey und mehrere Colaflaschen an sich.

Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro, der Diebstahlschaden wird auf knapp 50 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 oder beim Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell