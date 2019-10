POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für das Wochenende 11.-13.10.2019 (inkl. Lukasmarkt)

Polizeidirektion Mayen

# Fahren ohne Fahrerlaubnis, jedoch unter Alkoholeinwirkung: Am frühen Samstagmorgen (12.10.), gegen 01:45 Uhr, wurde 16-jähriger Rollerfahrer durch eine Streife in der Innenstadt Mayen kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle fiel auf, dass der Fahrer an dem eigentlich als Mofa deklarierten Motorroller technische Veränderungen vorgenommen hatte, welche die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges erhöhten. Somit war eine Fahrerlaubnis der Klasse AM erforderlich, welche der junge Mann jedoch nicht besaß. Weiterhin wurde festgestellt, dass der junge Mann leicht alkoholisiert war. Da er unter 21 Jahre alt ist, gelten jedoch 0,00 Promille für ihn. Es wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

# Fahren unter Drogeneinfluss (THC): Ebenfalls am frühen Samstagmorgen (12.10.), gegen 02:00 Uhr, wurde ein 18-jähriger PKW-Fahrer in der Ortslage Polch kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer. Der Verdacht wurde durch einen vor Ort durchgeführten Drogenschnelltest bestätigt, welcher positiv auf THC (Cannabis) reagierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Falls sich der Verdacht in der Blutprobe bestätigt, erwartet den Fahrer ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

# 614. Lukasmarkt in Mayen - Ereignisse in den ersten 24 Stunden: Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden bei der Polizeiinspektion Mayen neun Strafanzeigen mit Bezug zum Lukasmarkt registriert. Dabei handelte es sich um vier Körperverletzungsdelikte, ein Fall davon wechselseitig, zwei Taschendiebstähle (Diebesgut: 1 Smartphone, 1 Geldbörse), eine Beleidigung sowie zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus wurden im Zuge von Jugendschutzkontrollen 15 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz sowie drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Insgesamt verliefen die ersten 24 Stunden des 614. Lukasmarktes, dem größten Volksfestest im nördlichen Rheinland-Pfalz, ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Aufgrund der milden Temperaturen war der Markt in den Abendstunden stark frequentiert.

