Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dedenbach - Schau ins Land-Hütte beschädigt

Dedenbach (ots)

Vandalen hausten in der Nacht zum Samstag in der "Schau ins Land-Hütte" in Dedenbach.

Die Täter zerstörten u. a. die dortigen Tische und Bänke. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.000,-.

Die Polizei Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820.

Rückfragen (ausschließlich von Pressevertretern) bitte an:



Polizeiinspektion Remagen

Telefon: 02642-93820

piremagen.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell