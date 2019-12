Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und auf dem Dach gelandet, zwei Verletzte, erhebliche Verkehrsbehinderungen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz nach 07.30 Uhr befuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Fiats von der Neulandstraße kommend die Dietmar Hopp-Straße und ordnete sich als Linksabbieger in Richtung Auffahrt zur Bundesautobahn 6 in Richtung Mannheim ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete sie nachfolgend das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dabei kollidierte der Fiat mit einem Peugeot einer 41 Jahre alten Frau, die bei "Grün" in den Einmündungsbereich einfuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fiat abgewiesen und blieb auf dem Dach in der Auffahrt zur Bundesautobahn liegen.

Beide Unfallbeteiligten wurden von Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Nach dem Unfall, der anschließenden Unfallaufnahme und Bergung des Fiats kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

