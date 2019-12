Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Gegen geparkten Opel Insignia gefahren und geflüchtet

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich beim rückwärtigen Rangieren beschädigte am Dienstagnachmittag ein bislang nicht ermittelter Autofahrer einen im Gutenbergring in Höhe des Anwesens Nr. 7 geparkten Opel Insignia. Trotz des angerichteten Schadens von 2.000 Euro kümmerte sich der Verursacher nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Geparkt hatte die Frau ihren Wagen zwischen 15 und 15.40 Uhr. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/57090, zu melden. Anhand der Beschädigungen am Opel könnte als Verursacherfahrzeug ein größeres Fahrzeug in Frage kommen.

