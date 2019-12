Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Von drei Männern bedroht - Zeugen und Geschädigter gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bereits am Samstagmorgen, 30. November, kurz vor 10 Uhr wurde der Polizei telefonisch gemeldet, dass in der Innenstadt eine Person von drei Männer bedroht werden würde. Der Zeuge konnte beobachten, wie drei Männer eine Person mit einem Messer bedrohen und vom Quadrat U 4 in Richtung Cahn-Garnier-Ufer treiben würde. Diese Person sei schließlich ängstlich vor den drei Angreifern davongelaufen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten wenig später drei männliche Personen im Alter zwischen 22 und 31 Jahren, auf die die zuvor erlangten Personenbeschreibungen zutrafen, im Quadrat U 4 festgestellt und festgenommen werden. Am Festnahmeort konnten zwei Messer, eine geladene Schreckschusswaffe sowie eine kleine Menge Amphetamin aufgefunden werden.

Der Geschädigte konnte bislang nicht namhaft gemacht und ermittelt werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

Der Geschädigte sowie Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tathergang und zum Geschädigten machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell