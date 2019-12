Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Scheiben an BMW eingeschlagen - Tachoeinheiten gestohlen

Mannheim (ots)

Die Scheiben geparkter BMW schlugen in der Nacht zum Dienstag bislang unbekannte Täter ein, bauten die Tachoeinheiten aus und entwendeten diese wie auch zwei im Kofferraum deponierte Bosch-Bohrmaschinen. Geparkt waren die Autos zum einen auf dem Edeka-Parkplatz in der Wallstadter Straße sowie im Carolus-Vocke-Ring. In welcher Höhe Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Geschädigten bemerkten die Diebstähle am Dienstagmittag und erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal. Die Beamten ermitteln und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 0621/71849-0 mitzuteilen.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

