Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191223 - 1304 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Raub und Freiheitsberaubung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 22. Dezember 2019, gegen 13.30 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines Paares in der Straße Unter den Eichen. Vor der Tür stand ein mit einem Messer bewaffneter Täter, der dem 72-jährigen Geschädigten so rund 330 EUR Bargeld abpresste und anschließend ihn sowie seine 73-jährige Frau in den Keller sperrte und dort mit Klebeband fesselte. Dem Paar gelang es erst Stunden später, sich aus dieser Lage zu befreien und die Polizei zu verständigen. Dieser gelang es gegen 23.00 Uhr, den Tatverdächtigen, einen 48-jährigen Wohnsitzlosen, im Bahnhofsviertel festzunehmen. Die Beute konnte nicht mehr bei ihm aufgefunden werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell