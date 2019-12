Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191223 - 1303 Frankfurt-Bundesautobahn: Fiatfahrer kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Frankfurt (ots)

(ne)Am Sonntagnachmittag kam ein 23-jähriger Fiatfahrer auf der BAB 3 mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 14:30 Uhr war der 23-Jährige in Richtung Würzburg unterwegs. Er nahm die Abfahrtsspur an der Anschlussstelle Frankfurt-Süd und fuhr dann aus bislang unbekannten Gründen nicht entlang des Kurvenverlaufs, sondern geradeaus in die Grünfläche. Hierbei überfuhr er sogar das "Ausfahrt" - Schild und überschlug sich anschließend. Er kam schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen. Für die Landung des Rettungshubschraubers und der weiteren Unfallmaßnahmen musste die BAB 3 kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell