Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Bauwagens in Steyerberg

eine Frau leicht verletzt

Nienburg (ots)

Zum Glück erwachte eine 62-jährige Frau in ihrem zu Wohnzwecken gebrauchten Bauwagen in der Nacht auf den 03.01.2020. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Flammen und die Frau konnte sich nur mit einem Sprung aus dem Bauwagen retten. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung, einem Schock und ihrem Leben davon. Die Frau wurde vorsorglich in die Heliosklinik nach Stolzenau gebracht. Der Bauwagen brannte vollständig aus, womit der Schaden inklusive der darin befindlichen Gegenstände auf ca. 60.000 Euro geschätzt wird. 5 Feuerwehren der Samtgemeinde Steyerberg waren mit ca. 70 Kräften im Einsatz und konnten ein Übergreifen auf andere Bauwagen verhindern. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Polizei ermittelt.

