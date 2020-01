Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Überfall auf Classic Tankstelle

Nienburg (ots)

Am 30.12.2019 betrat gegen 22:05 Uhr eine bislang unbekannte Frau die Tankstelle an der Hannoverschen Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die Täterin floh nach der Erlangung eines geringen Bargeldbetrages fußläufig in Richtung Langendamm. Die Frau war zwischen 160 und 170 cm groß und kräftiger Statur. Sie war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet, trug eine graue Mütze, eine dunkle Jacke mit hellerem Inlett, eine blaue Hose und ein zweifarbiges Halstuch. Außerdem hatte die Frau eine auffällige Umhängetasche in orange bei sich. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Einsatzkoordinator / Leitstelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-111

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell