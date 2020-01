Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand in Stolzenau - Hauptgebäude wird gerettet, Nebengebäude völlig zerstört

Nienburg (ots)

Gegen 03:40 Uhr wurde in der Silvesternacht eine brennende Hütte in einem Garten der Stolzenauer Innenstadt gemeldet. Beim Entreffen der ersten Kräfte stand ein Nebengebäude eines Hauses bereits in Vollbrand. Neben den Wehren Stolzenau, Holzhausen, Schinna, Anemolter, Leese und Nendorf-Frestorf, war die Drehleiter der Feuerwehr Liebenau im Einsatz. Mit den insgesamt 87 Feuerwehrkräften konnte trotz erheblicher Schwierigkeiten durch Kälte und Nebel ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindert werden. Durch das Feuer wurde das Nebengebäude und ein dort abgestellter Pkw zerstört. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses werden vorsorglich dem Krankenhaus zugeführt. Die Samtgemeinde sagte die Bereitstellung von Ersatzwohnungen zu. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

