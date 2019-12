Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfall im Bereich Rehren mit einseitiger Straßensperrung sorgte für Aufsehen

Auetal (ots)

(mie) Nahe der Autobahn Zu- und Abfahrt kam es am Samstag, 28.12.2019, gegen 11:15 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah eine ältere Dame einen anderen, vorfahrtsberechtigten PKW, stieß mit diesem zusammen und wurde gegen die Leitplanke gestoßen, sodass ihre Tür und damit Ausstiegsmöglichkeit blockiert wurde. Ein Ersthelfer vermutete zunächst, dass sich in dem Fahrzeug eingeklemmte, schwerstverletzte Insassen befinden könnten und alarmierte sofort ein Großaufgebot an Rettungskräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Glücklicherweise stellte sich die Lage vor Ort anders dar: Die Dame konnte zügig aus dem Auto befreit werden, ihre leichten Verletzungen wurden anschließend behandelt. Der Fahrer des anderen PKW blieb unverletzt. Für die qualifizierte Unfallaufnahme durch die Polizei, die Aufräum- und Bergungsarbeiten durch den Abschleppdienst und die Feuerwehr musste die Landstraße 434 für insgesamt 2 Stunden einseitig gesperrt werden. Die Schadenhöhe beläuft sich auf insgesamt ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell