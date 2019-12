Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Täter brechen in Wohn- und Bürogebäude ein - weitere Gegenstände im Haus aufgebrochen

Werne (ots)

In der Nacht von Freitag (27.12.2019) auf Samstag (28.12.2019) brachen unbekannte Personen in ein Wohn- und Bürogebäude im Bereich der Straße Brede ein. Die Täter gelangten in das Objekt, indem sie ein Dachfenster einschlugen. Anschließend wurden sämtliche Räume des Wohnbereichs und des Bürobereichs durchsucht. Im Haus wurden weitere verschlossene Türen aufgebrochen, sowie ein Tresor. Es wurden Schmuckgegenstände entwendet. Zur genauen Höhe des Diebesgutes können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen. /Tu.

