Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Wohnhaus - sämtliche Räume durchwühlt

Werne (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagmittag (28.12.2019) bis Sonntagmorgen (29.12.2019), gegen zwei Uhr, in ein Wohnhaus im Bereich der Grabbe Straße ein. Um in das Haus zu gelangen wurde eine Scheibe im Bereich der Terrasse zerstört. Nachdem alle Räume durchsucht wurden entkamen der oder die Täter unerkannt. Entwendet wurde Bekleidung im Wert von einigen hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen bzw. Feststellungen von Lärm in Zusammenhang mit dem Einschlagen einer Scheibe nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell