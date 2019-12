Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchten PKW Raub - Wer kennt die abgebildete Person?

Werne (ots)

Ein bisher unbekannter Mann versuchte am 06.07.2019 an der Selmer Straße den PKW einer 60 jährigen Selmerin zu entwenden, als sie mit laufendem Motor vor ihrer Garage stand und das Tor öffnen wollte. Die Frau konnte dieses verhindern und der Mann flüchtete. Ein Zeuge fertigte in Foto des Flüchtenden.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun das Lichtbild des unbekannten Mannes.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/werne-versuchter-raub

