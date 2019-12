Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Getränkecontainer aufgebrochen - mehr als 70 leere Bierfässer und Anhänger entwendet

Unna (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Heiligabend einen Getränkecontainer an der Alfred-Nobel-Straße aufgebrochen. Sie entwendeten daraus mehr als 70 leere Bierfässer und luden sie in einen auf dem gleichen Gelände stehenden Getränkeanhänger. Mit diesem verließen sie den Tatort. Der leere Anhänger konnte in der Max-Eyth-Straße wieder aufgefunden werden.

Wer kann weitere Angaben zur Tat oder den möglichen Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

