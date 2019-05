POL-OH: Überfall auf Tankstelle, Scheibe beschädigt, Kennzeichen gestohlen, Eingangstür beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Überfall auf Tankstelle Alsfeld - Ein maskierter Täter überfiel am Mittwoch (1.5.), gegen 5:35 Uhr, die AGIP-Tankstelle in der Straße "An der Hessenhalle". Der unbekannte Mann betrat den Verkaufsraum und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Er deutete dabei an, eine Waffe bei sich zu haben. Danach flüchtete der Täter in Richtung Liederbach vom Tatort. Er erbeutete einige Hundert Euro Bargeld. Der Tatverdächtige soll etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß gewesen sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli und eine Blue-Jeans. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Scheibe beschädigt Feldatal/Groß-Feld - Am Vereinsheim der Sportgemeinschaft TV Groß-Felda beschädigten Unbekannte am Mittwoch (1.5.), zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, eine Fensterscheibe. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen gestohlen Alsfeld - Von einem Roller und einem Pkw-Anhänger entwendeten unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Alsfeld die Kennzeichen. Das Kleinkraftrad mit dem Versicherungskennzeichen 104-WIR stand zur Tatzeit, zwischen dem 24.4. und 2.5. auf dem Einsteinplatz. Das Zulassungsschild HR-AT 114 wurde vom Anhänger zwischen dem 29.4. und dem 2.5. in der Herzberger Straße im Stadtteil Lingelbach gestohlen. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Eingangstür beschädigt Alsfeld - Die Eingangstür eines Baumarktes in der Bahnhofstraße beschädigten unbekannte Täter zwischen Dienstag, (30.4.), 20:15 Uhr und Donnerstag, (2.5.), 6:30 Uhr. An der Tür war eine Scheibe mit Sicherheitsverglasung gesprungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 41) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

