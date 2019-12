Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Nächtlicher Einbruch in Friseur-Salon an der Jahnstraße

Bergkamen (ots)

Im Zeitraum von 25.12.2019, 22.00 Uhr, bis 26.12.2019, 08.20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Friseur-Salon an der Jahnstraße in Oberaden ein. Nach ersten Feststellungen des Inhabers wurde unter anderem Friseur-Geräte und Pflegeprodukte entwendet. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

