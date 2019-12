Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Markt Verkehrsunfall, Fußgängerin angefahren

Kamen (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019 gegen 11:53 Uhr wurde eine 65 jährige Frau aus Bergkamen beim Überqueren des Zebrastreifen in Kamen, Markt durch einen Pkw eines 72 jährigen Kamener Fahrzeugzeugführer erfasst. Die Fußgängerin kam dabei zu Fall und verletzte sich dabei. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand kein Sachschaden. /CP

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell