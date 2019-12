Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Hammer Straße, Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Unna (ots)

Am Freitag, den 27.12.2019, gegen 19:30 Uhr befuhr ein 20 jähriger Mann aus Unna mit seinem Fahrrad die Viktoriastraße in westliche Richtung. Er beabsichtigte den Kreisverkehr Viktoriastraße/Hammerstraße zu passieren und wurde hierbei durch einen 49 jährigen Pkw Führer aus Dortmund auf dem Fuß-/Radweg erfasst. Der Pkw Führer befuhr den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Hammer Straße verlassen. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge in dessen Verlauf der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus Unna zwecks Behandlung verbracht. Beim Zusammenstoß entstand leichter Sachschaden. / CP

