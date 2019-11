Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb in Eckesey festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag beobachtete ein 33-jähriger Ladendetektiv in einem Baumarkt auf der Eckeseyer Straße zwei Männer, die mehrere Akkuschrauber und Heizungspumpen im Gesamtwert von rund 630,00 Euro in einer Tasche verschwinden ließen. Als die Diebe den Baumarkt verlassen wollten, sprach der Ladendetektiv sie an. Einer der beiden Männer ergiff sofort die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung. Der Ladendetektiv und weitere Angehörige des Baumarktes hielten den anderen Ladendieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Überprüfung des 39-jährigen Tatverdächtigen ergab, dass er von der Staatsanwaltschaft Detmold zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Die Beamten führten ihn dem Polizeigewahrsam zu. Der 39-jährige Ladendieb wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt.

