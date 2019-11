Polizei Hagen

POL-HA: Rucksack in Haspe geraubt

Hagen (ots)

Bereits am Montag, den 18.11.2019, 22:15 Uhr, kam es auf der Nordstraße in Haspe zu einem Raubdelikt. Zwei unbekannte Täter schubsten einen 42-jährigen Mann, der gerade die Stufen zum Bahnhof Westerbauer hinausgehen wollte. Dann rissen ihm die beiden Männer, die nicht beschrieben werden konnten, den Rucksack vom Rücken und entfernten sich. In dem Rucksack befanden sich Bargeld und eine Kapuzenjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02331-986-2066 entgegen.

