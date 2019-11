Polizei Hagen

POL-HA: Personenfahndung nach EC-Kartenbetrug

Bereits am 20. September entwendeten unbekannte Täter in der Hagener Innenstadt die Geldbörse einer Frau. In dem Portemonnaie befand sich unter anderem eine EC-Karte, mit der kurz nach der Tat in einer Bank Geld in einer kleinen, vierstelligen Höhe abgehoben wurde. Die Polizei sucht nun nach den Personen, die die Karte zur unrechtmäßigen Abhebung genutzt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Die unverpixelten Bilder finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-taschendiebstahl-computerbetrug-0

