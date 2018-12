POL-NB: Gartenlauben in Demmin abgebrannt (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Demmin (ots) - Am 01.12.2018 gegen 01:00 Uhr kam es in Demmin,in der Kleingartenanlage "Tollenseblick", zum Brand von insgesamt drei Gartenlauben. Die erste, ca. 15 qm große Laube in Leichtbauweise brannte vollständig nieder. Auch die daneben befindliche Laube in Leichtbauweise mit ähnlichen Abmaßen brannte vollständig aus. Eine dritte, massive Laube brannte teilweise ab, ist aber ebenfalls nicht nutzbar. Hier griff das Feuer von der ersten Laube über. Das Feuer konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Demmin, die mit 17 Kameraden und vier Fahrzeugen anrückte, gelöscht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.Da der Verdacht der Brandstiftung besteht, hat der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft kommt am heutigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

