Polizei Hagen

POL-HA: Personenfahndung nach Diebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 17. September entwendeten zwei Männer gegen 19:45 Uhr Smartphones aus einem Mobilfunkladen in der Straße Friedrich-Ebert-Platz. Die Männer hatten einen Mitarbeiter in ein Beratungsgespräch verwickelt, im weiteren Verlauf wollte dieser ein Handy-Modell aus einem Lagerraum holen. In der Zwischenzeit stahlen die Täter drei Vorführ-Smartphones im Gesamtwert von rund 2.800 Euro und flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben könne. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. Die unverpixelten Bilder der beiden Täter finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-1

