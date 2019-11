Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf der Schwerter Straße

Hagen (ots)

Am 19.11.2019, um 08:30 Uhr, stieg eine 36-jährige Frau an der Haltestelle Boeler Markt aus einem Linienbus der Hagener Straßenbahn aus und ging in Richtung der Straße Hilgenland. Dort trat eine unbekannte Person an die Frau heran und verlangte Geld. Der Täter hielt dabei eine Pistole in der Hand. Das Opfer entgegnete, kein Geld dabei zu haben. Daraufhin entfernte sich der Täter über die Schwerter Straße in Richtung Boeler Markt. Der Mann war 180 cm groß und 18-22 Jahre alt. Er war schlank, trug kurze, braune Haare eine beige/ olivegrüne Jacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeanshose und dunkle Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 02331-986-2066.

