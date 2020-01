Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Täter nach Einbruch in Erichshagen gefasst

Nienburg (ots)

Am 02.01.2020 hat ein Einbrecher im Nienburger Ortsteil Erichshagen Pech gehabt. Anwohner meldeten kurz vor 15 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße eine fremde Person in einem Wohnhaus. Diese hatte zunächst die Scheibe einer Tür mit einem Stein eingeschlagen und so das Haus betreten, um es dann nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Eingesetzte Polizeibeamte der Polizei Nienburg konnten das Gebäude zügig umstellen, sodass der Täter den Beamten beim Verlassen des Tatortes fast in die Arme fiel. Nach einer kurzen fußläufigen Verfolgung konnte der 19-jährige Nienburger gefasst und das Diebesgut in Form von Bargeld und Schmuck gesichert werden. Ein Polizeibeamter wurde durch eine vom Täter geworfene Mülltonne leicht verletzt, bleibt aber dienstfähig. Derzeit werden Tatzusammenhänge mit vergleichbaren Taten geprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der Einbrecher wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

