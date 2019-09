Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einstellungsberater der Bundespolizei auf der Veranstaltung "Partner unter Blaulicht" in Barleben

Barleben (ots)

Am morgigen Samstag, den 07. September 2019 könnt ihr auf ein Team unserer Einstellungsberater der Bundespolizei in Sachsen-Anhalt auf der Veranstaltung "Partner unter Blaulicht" in Barleben treffen. Die Veranstaltung findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr im Komplex der Mittellandhalle der Gemeinde Barleben statt. Neben der Vorstellung der vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Bundespolizei, können sich Interessierte im Rahmen einer Einstellungsberatung über die Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei informieren. Insbesondere der Weg zum dualen Studium könnte für viele Abiturienten/Abiturientinnen besonders von Bedeutung sein. Unsere Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche. Veranstaltungsort: Komplex der Mittellandhalle der Gemeinde Barleben Breiteweg 147 39179 Barleben Öffnungszeiten: 07. September 2019, 10:00 - 17:00 Uhr

