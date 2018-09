POL-PDLU: Betrunkener schlafend in Vorgarten gefunden Dudenhofen, Sonntag, 09.09.2018, 06:09 Uhr

Dudenhofen (ots) - Ein Passant staunte nicht schlecht, als er in einem Vorgarten in Dudenhofen einen 27-jährigen schlafenden Mann entdeckte und die Polizei verständigte. Dieser hatte sich offenbar aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums in der "Tür" geirrt und nächtigte im Vorgarten seines Nachbarn. Nach der Feststellung seiner Personalien wurde er an seine richtige Wohnadresse begleitet.

