Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei nimmt 29-jährigen Betrüger fest - 50 Tage Gefängnis

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am heutigen frühen Donnerstagmorgen, den 05. September 2019, gegen 06:45 Uhr einen Mann im Alter von 29 Jahren am Bahnhof Magdeburg-Buckau. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Informationssystem stellte sich heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Stade per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Im Februar dieses Jahres erging für ihn der Strafbefehl. So wurde er wegen Betruges vom Amtsgericht Cuxhaven zu einer Geldstrafe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt. Der 29-Jährige zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch stellte er sich dem Haftantritt. Demnach erging im Juli der Haftbefehl. Die Bundespolizisten nahmen den Mann fest. Zusätzlich muss der Mann noch 1170 Euro an das Gericht zahlen, so dass er nun insgesamt rund 2700 Euro aufbringen musste. Weder die Strafe aus dem Haftbefehl noch die zusätzlich anfallenden Gelder konnte er heute zahlen. Er wurde durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Burg verbracht. Hier wird er die nächsten 50 Tage verbleiben müssen. Zusätzlich fanden die Beamten bei dem 29-Jährigen noch eine geringe Menge Drogen, vermutlich Cannabis. Hierfür wird er eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erhalten.

