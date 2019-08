Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zigarettenautomat gesprengt

Marienmünster-Vörden (ots)

Ein Zigarettenautomat in Marienmünster-Vörden ist am Sonntag, 18. August, aufgesprengt worden. Die Tat an der Berliner Straße ereignete sich um 4.15 Uhr. Zeugen hatten einen lauten Knall gehört und die Polizei verständigt. Durch die Explosion wurde der Automat stark beschädigt, die Höhe der Beute ist noch unklar. Die Polizei in Höxter bittet um Hinweise unter Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell