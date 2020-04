POL-COE: Olfen, Eversum, K9/Fahrverbot für Motorradfahrer

Polizei Coesfeld

Mit 111 Stundenkilometern ist ein Motorradfahrer aus Dortmund am Sonntag (26.4.20) durch eine Messstelle der Polizei gerast. Diese befand sich an der K9 in Olfen-Eversum. Erlaubt sind da 70 km/h. Der Gast aus dem Ruhrgebiet war damit Tagesschnellster.

Insgesamt hielten sich 123 Fahrer nicht an die Geschwindigkeit. 62 davon saßen auf einem Motorrad- darunter der Tagesschnellste. Rund 1400 Fahrzeuge kamen an der Messstelle vorbei.

109 Fahrer erhalten ein Verwarngeld und 14 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der zu flotte Motorradfahrer aus Dortmund muss mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in der Verkehrssünderdatei und ein Monat Fahrverbot rechnen.

