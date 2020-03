Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opelfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Alleinunfall am Dienstagabend, 17. März, wurde ein Fahrzeugführer auf der Opsener Straße schwer verletzt. Der 23-jährige aus Hamm befuhr mit seinem Opel die Opsener Straße in Richtung Gobel-von-Drechen-Straße. In Höhe Westerburgweg rutschte er mit seinem Pkw von der Fahrbahn in den angrenzenden Graben. Dort streifte er einen Baumstumpf, so dass sich der Opel überschlug und auf dem angrenzenden Acker auf dem Dach liegen blieb. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und den Notruf wählen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.(hei)

