Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle in Barnstorf und Diepholz - Unfallflucht geklärt in Bassum ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Unfall

Am Montag gegen 15.05 Uhr wurden ein Pkw und ein Transporter bei einem Unfall beschädigt. Ein 47-jähriger Transporter Fahrer befuhr die B 51 in Richtung Diepholz. An der Einmündung Walsener Straße, blinkte er kurz rechts, fuhr dann aber doch geradeaus weiter. Eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Drebber deutete das Blinken als Abbiegeabsicht und fuhr aus der Walsener Straße auf die B 51 ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und es entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro.

Diepholz - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.05 Uhr auf der B 51 Einmündung Graftlage wurde eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 28-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die B 51 in Richtung Osnabrück. Aus der Straße Graftlage bog eine 57-jährige Pkw-Fahrerin auf die B 51 und übersah dabei die 28-Jährige. Durch den Zusammenstoß wurde 28-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 27000 Euro.

Bassum - Unfallflucht

Am Dienstagvormittag gegen 10.00 Uhr beschädigte eine 78-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bremer Straße beim Ausparken einen ebenfalls dort parkenden PKW. Obwohl an dem PKW ein Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro entstanden war, entfernte sich die Verursacherin vom Parkplatz. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Verursacherin ausfindig gemacht werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

