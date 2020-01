Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Polizei ermittelt nach Wohnungsbrand

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 5. Januar 2020, ist es in Uetersen zum Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gekommen.

Siehe hierzu auch die Meldung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4483941

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass der Brandherd im Bereich eines Weihnachtsbaumes liegt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

