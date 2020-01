Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Westerhorn - PKW und Carport ausgebrannt

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 5. Januar 2020, ist es in Westerhorn zum Brand in einem Carport gekommen.

Siehe hierzu auch die Meldung der Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4484275

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Ergebnis steht noch aus.

