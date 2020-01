Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Westerhorn: Carport und Pkw ausgebrannt

Einfamilienhaus gerettet

Pinneberg (ots)

Datum: Sonntag, 5. Januar 2020, 22.59 Uhr +++ Einsatzort: Westerhorn, Im Hufeisen +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Westerhorn - Etwa 40 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn sowie der FF Barmstedt haben am späten Sonntagabend in Westerhorn ein Einfamilienhaus vor einem Großfeuer bewahrt. Ein Carport samt dort abgestelltem Pkw brannte aus. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 22.59 Uhr waren mehrere Notrufe bei der Leitstelle West in Elmshorn eingegangen. Anrufer berichteten von einem offenen Feuer unter einem Carport, das direkt an ein Einfamilienhaus in der Straße Im Hufeisen angrenzt. Die ersteintreffenden Kräfte der FF Westerhorn, wenig später unterstützt von den Hörnerkirchener Kameraden, fanden diese Lage bestätigt vor. Sie setzten unter Atemschutz zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung ein. In erster Linie galt es, ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus zu verhindern. Dies gelang mit vereinten Kräften. Zur Kontrolle des Dachüberstandes wurde die Wärmebildkamera der FF Barmstedt nachgefordert. Den brennenden Pkw deckten die Einsatzkräfte mit Löschschaum ab. Außer dem Fahrzeug wurden zwei Fahrräder und gelagertes Brennholz Raub der Flammen. Der einsturzgefährdete Carport wurde anschließend von der Feuerwehr mit Hilfe eines Teleskopladers gezielt umgestoßen. Das in dem Einfamilienhaus lebende Ehepaar wurde von Nachbarn auf das Feuer aufmerksam gemacht. Es konnte das Haus unverletzt verlassen. Die Schadenshöhe dürfte nach erster Einschätzung im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Zur Brandursache ermittelt die Kripo. Kräfte FF Westerhorn: 20 mit 3 Fahrzeugen; FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn: 20 mit 2 Fahrzeugen; FF Barmstedt: 2 mit 1 Fahrzeug; Rettungsdienst RKiSH: 2 mit 1 RTW; Polizei Einsatzleiter: Kay Sierk, Wehrführer FF Westerhorn

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Kreispressewart

Michael Bunk

Mobil: (0170) 3104138

E-Mail: Michael.Bunk@kfv-pinneberg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell