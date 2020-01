Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schaden am Rathaus angerichtet

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben in der Neujahrsnacht eine Fensterscheibe am Rathaus in Stadtlohn eingeschlagen. Sie legten durch das Loch in der äußeren Scheibe einen Feuerwerkskörper in den Fensterrahmen und ließen diese detonieren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Wie berichtet, hatten Unbekannte vermutlich in der gleichen Nacht auch ein Wasserspiel auf dem Markt beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

