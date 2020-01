Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Wasserspiel mutwillig beschädigt

Stadtlohn (ots)

Ein Wasserspiel auf dem Marktplatz in Stadtlohn geriet zur Zielscheibe von Vandalismus: Unbekannte steckten mehrere Feuerwerkskörper hinein und ließen sie explodieren. Das genaue Ausmaß des Schadens stand zunächst noch nicht fest. Als Tatzeit kommt die Nacht von Silvester auf Neujahr in Frage. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell