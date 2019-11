Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Gladbeck

Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 21:15 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Haldenstraße auf. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

An der Lessingstraße hebelten unbekannte Täter die Kellertür zu einem Einfamilienhaus auf. Die Tatzeit wurde mit Donnertag zwischen 16:00 Uhr und 19:15 Uhr angegeben. Die Täter flüchteten mit einer Armbanduhr in unbekannte Richtung.

Herten

Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Donnertag auf einem Grundstück an der Riedstraße mehrere Gartenlauben, ein Holzhaus und einen Wohnwagen auf. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, anschließend flüchteten die Täter mit einer Motorsäge, einem Luftgewehr und einer Spielekonsole in unbekannte Richtung. Es entstand 150 Euro Sachschaden.

Bottrop

Am Donnerstag, zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Dorsten

Zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 05:20 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Ladenlokal an der schulstraße auf. Die Räume und Behältnisse wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

An der Halterner Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag in eine Lagerhalle ein. Entwendet wurden pneumatische Armaturen. Hinweise auf die Fluchtrichtung der Täter liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

