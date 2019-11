Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Über den Fuß gefahren

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, gegen 10:00 Uhr, fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Schulstraße an einem Müllwagen vorbei. Zeitgleich trat ein 29-jähriger Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebes mit einer Mülltonne auf die Fahrbahn. Die 70-Jährige versuchte zu bremsen, fuhr dem Mann aber dennoch über den Fuß. Er musste leichtverletzt in einem Krankenhaus behandelt werden. Sachschaden entstand nicht.

