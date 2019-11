Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte Täter brechen in Schützenhaus ein

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind von Montag auf Dienstag in das Schützenhaus des Schützenvereins Wesel-Fusternberg eingebrochen.

Sie gelangten über einen Seiteneingang in das Gebäude an der Straße An der Rundsporthalle. Im Gaststättenbereich erbeuteten die Täter Bargeld aus einem Sparfach, Spardosen und einer Registrierkasse.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell