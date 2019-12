Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - PKW Fahrer übersah Fußgänger

Selm (ots)

Am Donnerstagmorgen (19.12.2019) fuhr ein 35-jähriger Selmer gegen 6.30 Uhr auf dem Sandforter Weg in Richtung Kreisstraße. In Höhe des dortigen Fußgängerüberwegs nahm er plötzlich eine schemenhafte Gestalt wahr und merkte fast zeitgleich einen Aufprall auf seiner rechten Fahrzeugseite.

Er hatte einen von rechts kommenden 56-jährigen Selmer Fußgänger in der Dunkelheit zu spät bemerkt und einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können.

Der 56 Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

