Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - erneuter Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Täter flexten Tresor auf

Kamen (ots)

In der Nacht hat zu Dienstag (17.12.2019) drangen unbekannte Täter erneut in ein Bekleidungsgeschäft an der Straße Zollpost ein. Sie brachen ein Fenster auf und flexten im Lagerraum einen Tresor auf. Auch bei diesem Einbruch konnten sie Bargeld erbeuten.

Erst in der Nacht zum 06.12.2019 waren Einbrecher in ähnlicher Weise vorgegangen.

Die Polizei sucht nun erneut Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter 02307 912-3220 entgegen.

